Робот R2-D2 из «Звездных войн» ушел с молотка за почти $3 млн
29 июня 2017 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Астромеханический дроид R2-D2, который использовался во время съемок оригинальной трилогии «Звездные войны», ушел с молотка за 2.76 миллиона долларов.
Личность покупателя не раскрывается.
Отмечается, что проданный робот стал самым дорогим экспонатом на тематических торгах аукционного дома Profiles in History. Среди других лотов, в частности, меч Люка Скайуокера (продан за 450 тысяч долларов) и шлем Дарта Вейдера (96 тысяч долларов), пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Associated Press.
В костюме R2-D2 на съемках оригинальной трилогии «Звездные войны» находился английский актер Кенни Бейкер, рост которого составлял 112 сантиметров. Артист исполнял эту роль и в последующих четырех частях, но в основном роботом управляли дистанционно или с использованием CGI-моделей. После смерти Бейкера в августе 2016-го R2-D2 сыграл британский актер-карлик Джимми Ви.
«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея. На данный момент серия состоит из семи эпизодов и спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Восьмая часть франшизы выйдет в прокат в декабре. Помимо нее, киностудия Lucasfilm работает над спин-оффом о молодом Хане Соло.
Самое значимое
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Partner news
Последние новости
Qualcomm представила ультразвуковой сканер отпечатка пальца Представленный Qualcomm ультразвуковой сканер отпечатка пальца позволяет считывать данные с пальца, расположенного за OLED-дисплеем толщиной до 1,2 миллиметра
Замглавы МИД Армении: Как продвигаться в переговорах по карабахскому урегулированию, когда стреляют По его словам, Армения всегда должна быть готова к авантюристским шагам Азербайджана
На армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение Землетрясение ощущалось в селе Арагацаван в Арагацотн мощностью в 3-4 балла
Британцы представили проект электрической летающей машины Новая летающая машина сможет перевозить водителя или до ста килограммов грузов в беспилотном режиме