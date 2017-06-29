Робот R2-D2 из «Звездных войн» ушел с молотка за почти $3 млн

PanARMENIAN.Net - Астромеханический дроид R2-D2, который использовался во время съемок оригинальной трилогии «Звездные войны», ушел с молотка за 2.76 миллиона долларов.

Личность покупателя не раскрывается.

Отмечается, что проданный робот стал самым дорогим экспонатом на тематических торгах аукционного дома Profiles in History. Среди других лотов, в частности, меч Люка Скайуокера (продан за 450 тысяч долларов) и шлем Дарта Вейдера (96 тысяч долларов), пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Associated Press.

В костюме R2-D2 на съемках оригинальной трилогии «Звездные войны» находился английский актер Кенни Бейкер, рост которого составлял 112 сантиметров. Артист исполнял эту роль и в последующих четырех частях, но в основном роботом управляли дистанционно или с использованием CGI-моделей. После смерти Бейкера в августе 2016-го R2-D2 сыграл британский актер-карлик Джимми Ви.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея. На данный момент серия состоит из семи эпизодов и спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Восьмая часть франшизы выйдет в прокат в декабре. Помимо нее, киностудия Lucasfilm работает над спин-оффом о молодом Хане Соло.