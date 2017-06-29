Британцы представили проект электрической летающей машины

PanARMENIAN.Net - Британская компания Neva Aerospace представила проект индивидуального электрического летательного аппарата с вертикальными взлетом и посадкой и быстрым горизонтальным полетом. Новая летающая машина сможет перевозить водителя или до ста килограммов грузов в беспилотном режиме.

Проект британской летающей машины, получившей название AirQuadOne, предполагает использование аккумуляторной батареи массой сто килограммов, от которой в полете будут питаться 20 вентиляторов разных размеров. По четыре небольших вентилятора будут располагаться по сторонам от пилота и по два больших — спереди и сзади от него. Они будут фиксированными и обеспечивать вертикальные взлет и посадку, пишет N+1 со ссылкой на Aviation Week.

Кроме того, в носовой и хвостовой частях летающей машины справа и слева от больших вентиляторов будут установлены по два средних. Эти движители будут выполнены поворотными и будут отвечать за поддержание скорости в горизонтальном полете.

В каждом вентиляторе будут установлены по два электромотора, каждый из которых будет вращать один из двух соосных воздушных винтов. Эти винты будут вращаться в противоположные стороны. Такое решение позволит создавать избыточную подъемную силу. По словам разработчиков, избыточность моторов и подъемной силы необходимы на случай отказа одного или нескольких вентиляторов.

Согласно представленному проекту, масса AirQuadOne составит около 500 килограммов. Аппарат сможет развивать скорость до 80 километров в час и выполнять полеты на высоте до 900 метров. Продолжительность полета летающей машины составит 20-30 минут. Когда именно планируется приступить к созданию AirQuadOne и испытаниям аппарата, пока неизвестно.

В апреле 2016 года американская компания Kitty Hawk, финансированием которой занимается сооснователь Google Ларри Пейдж, испытала одноместный мультикоптер, разрабатываемый для коротких перелетов за городом. Аппарат, получивший название Flyer, пролетел над озером в пригороде Сан-Франциско.

Flyer выполнен по схеме октокоптера. Пилот располагается посередине между лучами, на которых установлены электромоторы с несущими винтами. Сверху винты закрыты страховочной сеткой. Согласно заявлению Kitty Hawk, первый прототип летательного аппарата проектировался специально для полетов над водой, поэтому на него установили поплавки. С их помощью он может садиться на воду и взлетать с нее.