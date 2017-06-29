Замглавы МИД Армении: Как продвигаться в переговорах по карабахскому урегулированию, когда стреляют
29 июня 2017 - 14:23 AMT
PanARMENIAN.Net - О каком прогрессе в переговорном процессе по карабахскому урегулированию может идти речь, когда стреляют. Такое заявление 29 июня в беседе с журналистами сделал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись вопросов относительно переговорного процесса по карабахскому урегулированию и возможных в ближайшее время встреч.
Кочарян 29 июня в Национальном Собрании Армении в рамках обсуждения годового отчета «Об исполнении Государственного бюджета РА на 2016 г.» выступил с докладом о показателях расходной части и реализованных МИД РА программах.
«Для переговорного процесса необходима соответствующая атмосфера. Если данная атмосфера отсутствует, прогресс в переговорном процессе невозможен. О каком прогрессе за столом переговоров может идти речь, когда стреляют и организовывают провокации?»,- отметил замминистра, пишет Panorama.am.
По его словам, Армения всегда должна быть готова к авантюристским шагам Азербайджана.
Замглавы МИД РА вновь подчеркнул необходимость выполнения Азербайджаном достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей для достижения прогресса в переговорном процессе.
20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. По итогам консультаций лидеры Армении, России и Азербайджана приняли совместное заявление, в котором констатировали достижение взаимопонимания по ряду вопросов, решение которых позволит создать условия для прогресса в нагорно-карабахском урегулировании.
16 мая в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.В ходе встречи были достигнуты согласия предпринять шаги для внедрения механизма мониторинга исполнения соглашений и расследования инцидентов, увеличения возможностей команды личного представителя председателя ОБСЕ, а также - для возможного возобновления переговорного процесса мирного урегулирования конфликта.
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