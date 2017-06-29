Qualcomm представила ультразвуковой сканер отпечатка пальца
29 июня 2017 - 13:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Qualcomm представила на выставке электроники и мобильных устройств Mobile World Congress Shanghai ультразвуковой сканер отпечатка пальца. Биометрический сканер первой применила компания Vivo, представив прототип смартфона, в котором сканер отпечатка пальца расположен за экраном.
Представленный Qualcomm ультразвуковой сканер отпечатка пальца позволяет считывать данные с пальца, расположенного за OLED-дисплеем толщиной до 1,2 миллиметра. Кроме того, сканер работает под водой, не боится грязной и вспотевшей кожи, а также «пробивает» через стекло толщиной 800 микрон и алюминий толщиной 650 микрон, пишет N+1 со ссылкой на Engadget.
Vivo стала первой компанией, которая продемонстрировала новый сканер отпечатка пальца Qualcomm в действии, расположив его за экраном прототипа на базе смартфона Xplay6. По данным издания, новый сканер отпечатка пальца пока что работает ощутимо медленно — по его оценкам, задержка между прикосновением к экрану и разблокировкой составляет около секунды.
Возможностью спрятать сканер отпечатка пальца за экран ранее интересовалась Apple, которая традиционно встраивает биометрический сканер Touch ID в кнопку Home на фронтальной панели. В феврале стало известно о том, что Apple запатентовала инфракрасный биометрический сканер, который можно разместить за экраном смартфона, однако ни о каких практических разработках в этой сфере до сих пор ничего не сообщалось.
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