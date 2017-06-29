// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Qualcomm представила ультразвуковой сканер отпечатка пальца

Qualcomm представила ультразвуковой сканер отпечатка пальца
29 июня 2017 - 13:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Qualcomm представила на выставке электроники и мобильных устройств Mobile World Congress Shanghai ультразвуковой сканер отпечатка пальца. Биометрический сканер первой применила компания Vivo, представив прототип смартфона, в котором сканер отпечатка пальца расположен за экраном.

Представленный Qualcomm ультразвуковой сканер отпечатка пальца позволяет считывать данные с пальца, расположенного за OLED-дисплеем толщиной до 1,2 миллиметра. Кроме того, сканер работает под водой, не боится грязной и вспотевшей кожи, а также «пробивает» через стекло толщиной 800 микрон и алюминий толщиной 650 микрон, пишет N+1 со ссылкой на Engadget.

Vivo стала первой компанией, которая продемонстрировала новый сканер отпечатка пальца Qualcomm в действии, расположив его за экраном прототипа на базе смартфона Xplay6. По данным издания, новый сканер отпечатка пальца пока что работает ощутимо медленно — по его оценкам, задержка между прикосновением к экрану и разблокировкой составляет около секунды.

Возможностью спрятать сканер отпечатка пальца за экран ранее интересовалась Apple, которая традиционно встраивает биометрический сканер Touch ID в кнопку Home на фронтальной панели. В феврале стало известно о том, что Apple запатентовала инфракрасный биометрический сканер, который можно разместить за экраном смартфона, однако ни о каких практических разработках в этой сфере до сих пор ничего не сообщалось.

Ссылки по теме:
Nplus1.ru: Сканер отпечатка пальца уместили за экраном смартфона
 Самое значимое
Samsung Galaxy Note 8 будет предствален в августеSamsung Galaxy Note 8 будет предствален в августе
Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник
Facebook сделал доступным всем пользователям гифки в комментарияхFacebook сделал доступным всем пользователям гифки в комментариях
Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987.
В Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложениеВ Facebook будут отображаться уведомления из Instagram с возможностью перейти в приложение
Сама функция является просто расширенным окном уведомлений Messenger, который находится на страничке в верхнем правом углу
Instagram запустил собственные фильтры для селфиInstagram запустил собственные фильтры для селфи
В Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat.
Partner news
 Статьи
«Россия, ты одурела!»

Как государство взъелось на Telegram

 Самое читаемое в разделе
На основе сериала «Во все тяжкие» создадут проект в формате виртуальной реальности
Tesla опубликовала первое фото нового кроссовера Model Y: Он выйдет в 2019 году
Армения и Россия продолжат сотрудничество в IT-сфере
Начались поставки переизданного Nokia 3310
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Украине грозит штраф за нарушения регламента «Евровидения» Руководство «Евровидения» сделало также замечание «Первому каналу» за отказ от трансляции конкурса из Киева
Замглавы МИД Армении: Как продвигаться в переговорах по карабахскому урегулированию, когда стреляют По его словам, Армения всегда должна быть готова к авантюристским шагам Азербайджана
На армяно-турецкой границе зафиксировано землетрясение Землетрясение ощущалось в селе Арагацаван в Арагацотн мощностью в 3-4 балла
Робот R2-D2 из «Звездных войн» ушел с молотка за почти $3 млн Отмечается, что проданный робот стал самым дорогим экспонатом на тематических торгах аукционного дома Profiles in History