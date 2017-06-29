Украине грозит штраф за нарушения регламента «Евровидения»
29 июня 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Украине грозит существенный штраф от руководства «Евровидения». Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), опубликованном 29июня.
Рефератная группа «Евровидения» (руководящий орган конкурса) рекомендовал наложить штраф на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины. Его размеры не раскрываются, пишет Deutsche Welle.
Как заявили в ЕВС, эта мера вызвана серьезными задержками при организации «Евровидения», а также отсутствием кооперации с союзом относительно участия в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой. В результате от конкурса отвлекли внимание. Кроме того, была поставлена под угрозу репутация бренда «Евровидение», уточнили в ЕВС.
Украина запретила Самойловой въезд в страну на три года за несогласованное с Киевом посещение аннексированного Крыма. Это решение киевских властей вызвало весьма неоднозначную реакцию в Европе. Все попытки ЕВС урегулировать конфликт вокруг участия Юлии Самойловой в «Евровидении» в Киеве окончились провалом.
Председатель рефератной группы Франк-Дитер Фрейлинг заявил, что ЕВС хочет подчеркнуть свою приверженность к ценностям музыкального конкурса «Евровидения» в качестве открытой неполитической площадки, которая объединит зрителей и всех участников. Он выразил надежду, что представители России и Украины встретятся на следующем конкурсе «Евровидения» в Португалии в обстановке дружбы, а не политической конкуренции.
Руководство «Евровидения» сделало также замечание «Первому каналу» за отказ от трансляции конкурса из Киева. Каких-либо иных действий в отношении телекомпании не предусмотрено.
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