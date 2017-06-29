Адель планирует завершить гастрольную карьеру
29 июня 2017 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская певица Адель намекнула на завершение гастрольной карьеры.
На концерте на стадионе «Уэмбли» в Лондоне показали записку Адель, в которой говорится: «Не знаю, отправлюсь ли я еще в тур, поэтому хочу, чтобы мой последний раз был дома», пишет Gazeta.ru со ссылкой на Associated Press.
Гастроли певицы в поддержку альбома «25» продолжались 15 месяцев. Адель выступила в Европе, США, Австралии и Новой Зеландии.
У артистки запланировано еще три шоу в Лондоне. Тур завершится 2 июля. Общее количество выступлений Адель в рамках гастролей составит 123.
В конце 2016 года сообщалось, что Адель приняла решение на время уйти со сцены, чтобы завести второго ребенка.
Адель — одна из самых успешных современных певиц. Дебютная пластинка «19» (2008) принесла ей две награды «Грэмми»: в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучшее женское вокальное исполнение». Второй альбом «21» назвали в Великобритании «бестселлером тысячелетия». В конце ноября 2015 вышел третий альбом — «25». Он побил рекорд, удерживавшийся американским бойз-бендом 'NSYNC, — за первую неделю продаж диск Адель разошелся тиражом три миллиона копий.
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