Адель планирует завершить гастрольную карьеру

PanARMENIAN.Net - Британская певица Адель намекнула на завершение гастрольной карьеры.

На концерте на стадионе «Уэмбли» в Лондоне показали записку Адель, в которой говорится: «Не знаю, отправлюсь ли я еще в тур, поэтому хочу, чтобы мой последний раз был дома», пишет Gazeta.ru со ссылкой на Associated Press.

Гастроли певицы в поддержку альбома «25» продолжались 15 месяцев. Адель выступила в Европе, США, Австралии и Новой Зеландии.

У артистки запланировано еще три шоу в Лондоне. Тур завершится 2 июля. Общее количество выступлений Адель в рамках гастролей составит 123.

В конце 2016 года сообщалось, что Адель приняла решение на время уйти со сцены, чтобы завести второго ребенка.

Адель — одна из самых успешных современных певиц. Дебютная пластинка «19» (2008) принесла ей две награды «Грэмми»: в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучшее женское вокальное исполнение». Второй альбом «21» назвали в Великобритании «бестселлером тысячелетия». В конце ноября 2015 вышел третий альбом — «25». Он побил рекорд, удерживавшийся американским бойз-бендом 'NSYNC, — за первую неделю продаж диск Адель разошелся тиражом три миллиона копий.