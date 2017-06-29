Власти Германии запретили Эрдогану выступить перед турками во время саммита G-20
29 июня 2017 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита G-20, который пройдет 7-8 июля. О соответствующем решении немецкого правительства сообщил 29 июня министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
По его словам, ранее турецкая сторона направила официальный запрос о выступлении Эрдогана в Гамбурге перед проживающими в городе турками. В виду текущих разногласий в отношениях двух стран запрос был отклонен, отметил Габриэль, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство Reuters.
«Правительство ФРГ не хочет, чтобы живущих здесь турок и выходцев из Турции подстрекали», - отметил глава МИД Германии.
Зигмар Габриэль высказался также за общий запрет на агитационные выступления в Германии зарубежных политиков не из стран ЕС в течение трех месяцев перед выборами в соответствующих государствах. «Мы не хотим, чтобы в ФРГ переносили конфликты из-за рубежа», - добавил глава германского внешнеполитического ведомства.
Ранее правительство ФРГ уведомило Анкару о том, что охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, против которых в США возбуждено дело по факту столкновения с прокурдскими активистами в Вашингтоне, будет запрещен въезд в Германию, где 7 и 8 июля в Гамбурге пройдет саммит «большой двадцатки».
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