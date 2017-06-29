Минобороны Ирака заявило о полном освобождении Мосула от ИГ

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Ирака заявило о полном освобождении Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

«У ИГ больше не осталось ни одного района в Мосуле. У боевиков нет другого выхода, кроме капитуляции. Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», — говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

«Псевдогосударство рухнуло: освобождена мечеть ан-Нури», — гласит титр в эфире иракского телеканала, транслирующего в прямом эфире вид на мечеть и поднятый над ней иракский флаг. Никаких комментариев в эфире нет, играет народная иракская музыка.

Телеканал со ссылкой на своего корреспондента утверждает, что в рядах ИГ раскол, а в боях в районе мечети участвуют всего пять боевиков группировки.

Ранее террористы подорвали главную мечеть Мосула ан-Нури во время продвижения военных к ней. Именно в этой мечети в июле 2014 года главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил «халифат» на захваченных территориях и объявил себя его главой. В Багдаде подрыв соборной мечети назвали официальным признанием боевиками своего поражения.

Операция во втором по величине иракском городе продолжается при поддержке коалиции во главе с США с октября 2016 года. За это время Мосул покинули свыше 862 тысяч жителей. По оценкам властей Ирака, для восстановления города потребуется не менее пяти лет и миллиарды долларов. Во время войны были полностью разрушены аэропорт, вокзал и университет.