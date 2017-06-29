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Instagram запустит фильтр для блокировки спама на 9 языках

Instagram запустит фильтр для блокировки спама на 9 языках
29 июня 2017 - 17:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Cервис Instagram запускает фильтр, который будет блокировать «явный спам» в комментариях к постам и прямым эфирам. Об этом говорится в сообщении Instagram. Фильтр будет работать для комментариев на девяти языках, включая русский.

Instagram будет использовать технологии машинного обучения для обнаружения и блокировки спам-комментариев таким образом, чтобы пользователи не успевали их увидеть, пишет RNS.

Instagram уже использует эту технологию для фильтрации комментариев на английском языке; теперь фильтр заработает еще на русском, испанском, португальском, арабском, французском, немецком, японском и китайском.

Также Instagram анонсировал запуск фильтра, который автоматически предотвращает появление оскорбительных или неуместных комментариев. Сначала этот фильтр будет применяться только к комментариям на английском языке, но в будущем сможет поддерживать другие языки.

В мае 2017 года в Instagram Stories добавили более тонкий и зрелый, но подверженный ошибкам подражатель дополняющих реальность фильтров селфи от Snapchat. Восемь первоначальных «фильтров лица» работают точно так же, как в Snapchat, и позволяют добавлять виртуальные уши коалы, ботанические очки, корону бабочек или морщинисто-гладкий макияж для себя и своих друзей на фотографиях или видео.

Ссылки по теме:
RNS: Instagram запускает фильтр для блокировки спама в комментариях
TechCrunch. Instagram implements an AI system to fight mean and harassing comments
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