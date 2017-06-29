Ученые: Более высокий уровень интеллекта в детстве уменьшает риск смерти от ряда заболеваний

PanARMENIAN.Net - Более высокий уровень интеллекта в детском возрасте связан с меньшим риском наступления смерти от инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и рака, вызванного курением. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета на основе изучения обширных статистических данных.

Исследователи обработали данные на начало декабря 2015 года о 33 536 мужчинах и 32 229 женщинах, родившихся в Шотландии в 1936 году. Их IQ был измерен в ходе централизованного психиатрического исследования, проведенного в 1947 году, пишет Lenta.ru со ссылкой на The BMJ 28 июня.

Выводы исследователей Эдинбургского университета показали, что более высокий интеллект в детстве обуславливает меньшую смертность от наиболее распространенных причин. Высокая зависимость выявлена между коэффициентом IQ и случаями заболевания инсультом, ишемической болезнью сердца. Заметная корреляция наблюдается с количеством смертей от деменции, рака, вызванного курением, и травм. А вот склонность к суицидам, как показало исследование, мало зависит от IQ.

В мае ученые из США, Великобритании, Нидерландов и Швеции обнаружили 40 генов, ответственных за развитие интеллекта у людей. Найти эти гены исследователям удалось на основе обработки данных о 80 тысячах человек.