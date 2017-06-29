Помощник Путина: РФ пока не согласовала с Турцией вопрос по кредиту на С-400

PanARMENIAN.Net - Контракт с Турцией по закупке зенитных ракетных систем С-400 согласован, но вопрос по кредиту пока не решен. Об этом заявил 29 июня на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

«Контракт согласован, там все понятно, но по кредиту, по деньгам, вопрос не решен», - сказал он, пишет ТАСС.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов сообщил, что Россия и Турция уже согласовали технические параметры контракта на поставку систем С-400. В то же время он указал, что сам контракт не подписан, а стороны обсуждают нетехнические аспекты сделки.

«Есть вопросы коммерческие, есть вопросы валютно-финансовые, есть вопросы политические», - отметил Кладов.

В конце апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о достижении принципиальной договоренности о поставках в Турцию систем С-400.

С-400 «Триумф» - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.