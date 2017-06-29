Айк Мартиросян победил на мемориальном шахматном турнире Карена Асряна

PanARMENIAN.Net - В Джермуке завершился X международный мемориальный турнир Карена Асряна. На финише сразу три шахматиста набрали по 7 очков из 9 возможных.

По дополнительным показателям победителем турнира стал международный мастер из Армении Айк Мартиросян, опередивший гроссмейстеров Тиграна Котанджяна (Армения) и Андрея Жигалко (Белоруссия), передает пресс-служба НОК Армении.

В ближайшем будущем Айк Мартиросян должен получить звание международного гроссмейстера.

В мемориале Асряна приняли участие 92 шахматиста из 13 стран, в том числе 21 гроссмейстер.