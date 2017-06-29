Айк Мартиросян победил на мемориальном шахматном турнире Карена Асряна
29 июня 2017 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Джермуке завершился X международный мемориальный турнир Карена Асряна. На финише сразу три шахматиста набрали по 7 очков из 9 возможных.
По дополнительным показателям победителем турнира стал международный мастер из Армении Айк Мартиросян, опередивший гроссмейстеров Тиграна Котанджяна (Армения) и Андрея Жигалко (Белоруссия), передает пресс-служба НОК Армении.
В ближайшем будущем Айк Мартиросян должен получить звание международного гроссмейстера.
В мемориале Асряна приняли участие 92 шахматиста из 13 стран, в том числе 21 гроссмейстер.
Самое значимое
Чемпионами стали Левон Агасян (тройной прыжок) и Ерванд Мкртчян (3000 м с препятствиями)
После семилетнего перерыва Бачков принес золотую медаль сборной Армении по боксу.
Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Армения и Грузия углубят сотрудничество в сферах сельского хозяйства, связи, транспорта и туризма «Мы являемся партнерами, соседями и хорошими друзьями», — заявил министр на состоявшемся в Ереване Армяно-грузинском бизнес-форуме
Вышел первый трейлер римейка «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном (видео) В новом фильме четверо подростков попадают в джунгли Джуманджи с помощью приставки, а не настольной игры, как это было в оригинальном фильме
Помощник Путина: РФ пока не согласовала с Турцией вопрос по кредиту на С-400 Россия и Турция уже согласовали технические параметры контракта на поставку систем С-400
Ученые: Более высокий уровень интеллекта в детстве уменьшает риск смерти от ряда заболеваний Исследователи обработали данные на начало декабря 2015 года о 33 536 мужчинах и 32 229 женщинах, родившихся в Шотландии в 1936 году