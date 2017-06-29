Вышел первый трейлер римейка «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном (видео)
29 июня 2017 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал трейлер «Джуманджи» — римейка одноименного фильма 1995 года.
В новом фильме четверо подростков попадают в джунгли Джуманджи с помощью приставки, а не настольной игры, как это было в оригинальном фильме. Оказавшись в джунглях, они превратились в персонажей игры, и у каждого из них есть суперспособность, пишет Meduza.
Главные роли в картине исполнили Дуэйн «Скала» Джонсон, Каррен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк и Мисси Пайл. Режиссер — Джейк Кэздан («Очень плохая училка»).
«Джуманджи» выйдет на экраны в конце декабря 2017 года.
Оригинальная версия фильма «Джуманджи» вышла в 1995 году. Главную роль в фильме исполнил Робин Уильямс. В основе фильма лежит книга Криса Ван Олсбурга о 12-летнем мальчике, который на 26 лет оказывается заперт в настольную игру «Джуманджи», пока его не освобождают двое ни о чем не подозревающих подростков.
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