Армения и Грузия углубят сотрудничество в сферах сельского хозяйства, связи, транспорта и туризма

PanARMENIAN.Net - Армения и Грузия заинтересованы в создании совместных предприятий, в частности в сфере сельского хозяйства. Как заявил 29 июня в Ереване министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария, между Арменией и Грузией нет политических проблем и сложностей.

«Мы являемся партнерами, соседями и хорошими друзьями», — заявил министр на состоявшемся в Ереване Армяно-грузинском бизнес-форуме. В качестве самого перспективного направления сотрудничества грузинский чиновник отметил сферу сельского хозяйства, связи, транспорта и туризма, пишет Sputnik-Армения.

Грузию в конгрессе представляют более 30 представителей сферы строительства, рыбоводства, энергетики, перерабатывающей промышленности, а Армению — представители 120 компаний.

«Мы должны суметь воспользоваться успехами друг друга, для того чтобы совместными усилиями и совместной продукцией выйти на рынки третьих стран», — сказал Гахария. По его мнению, торгово-экономические отношения между Арменией и Грузией имеют большой потенциал.

«Думаю, товарооборот между двумя странами в 350-400 миллионов долларов в год довольно низкий показатель, и мы должны его увеличить», — сказал он.

Примечательно, что Гахария в качестве многообещающего направления сотрудничества в своей речи отметил рыбоводство, подчеркнув, что грузинские компании заинтересованы в осуществлении совместных программ с армянскими коллегами.

В свою очередь министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян сообщил, что обсудил с грузинским коллегой перспективы сотрудничества, в частности возможность замещения импортируемой из третьих стран продукции товарами собственного производства.

«Мы представим возможности свободной экономической зоны, в которой наши грузинские коллеги смогут осуществить инвестиции и выйти на рынки Ирана и ЕАЭС», — сказал в беседе с журналистами председатель Торгово-промышленной палаты Армении Мартин Саргсян.

В рамках экономического конгресса председатели торгово-промышленных палат Армении и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве.