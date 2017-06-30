Папа римский призвал Церковь попросить прощения у гомосексуалистов
30 июня 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Папа римский Франциск заявил, что христиане и Римско-католическая церковь должны попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое отношение к секс-меньшинствам.
Понтифик заявил, что гомосексуалисты не должны подвергаться дискриминации, согласно пасторскому посланию, их следует уважать. Франциск несколько видоизменил свое знаменитое высказывание «Кто я такой, чтобы судить?», сделанное им вскоре после интронизации в 2013 году, пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
«Если это (гомосексуализм — ред.) — состояние человека, но он имеет добрую волю и ищет Бога — кто мы такие, чтобы судить?» — отметил папа.
Позднее представитель Ватикана Федерико Ломбарди пояснил, что, говоря о «состоянии», понтифик не подразумевал медицинское состояние человека, а имел в виду термин «ситуация», поскольку в итальянском языке эти слова синонимичны.
«Мы должны извиниться за многое, не только перед геями. Но мы должны не просто извиниться, а попросить прощения! Прощение! Боже, это то слово, которое мы так часто забываем», — добавил Ломбарди.
С точки зрения Римско-католической церкви, гомосексуальные тенденции не являются греховными, однако гомосексуальные акты расцениваются как грех.
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