Миграционный указ Трампа вступил в силу
30 июня 2017 - 10:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В США вступили в силу ограничения на въезд для жителей шести преимущественно мусульманских стран, а также приостановка приема беженцев.
Указ начал действовать утром 30 июня, через 72 часа после решения Верховного суда США.
90-дневный запрет на въезд в США действует для граждан шести стран - Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.
Ограничения не должны касаться тех, у кого в США есть близкие родственники (вместе с тем степень родства, охарактеризованная как bona fide, то есть «подлинная», создает неопределенность), бизнес, действующая виза или гражданство, а также тех, кто учился или учится в стране. Отдельно отмечается, что женихи и невесты являются близкими родственниками.
Кроме того, начал действовать 120-дневный запрет на прием беженцев, пишет Deutsche Welle.
26 июня Верховный суд США принял решение о рассмотрении в октябре апелляции на блокировку указа. До тех пор его основные положения имеют законную силу. Ранее несколько американских судов заблокировали действие указа, сочтя его незаконным.
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