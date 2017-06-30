СМИ: Во Франции задержали армянина, пытавшегося въехать в толпу у мечети

PanARMENIAN.Net - Французская полиция задержала мужчину, который вечером 29 июня пытался въехать на автомобиле в толпу людей у мечети в пригороде Парижа - Кретей. Об этом сообщили в местном полицейском управлении.

В результате происшествия никто не пострадал, поскольку машина не смогла преодолеть защитный барьер, установленный по периметру молитвенного сооружения. По информации газеты Le Parisien, 43-летний водитель, предположительно армянского происхождения, намеревался отомстить за недавние теракты исламистов в Париже. Ему удалось скрыться с места происшествия, но позднее его задержали стражи порядка, прибывшие с обыском в его дом, пишет Deutsche Welle.

По данным газеты Le Monde, задержанный уже попадал ранее в поле зрения полиции за мелкие правонарушения. По некоторым данным, он состоял на психиатрическом учете.

19 июня в столице Франции на Елисейских полях легковой автомобиль врезался в полицейскую машину. Прокуратура в Париже начала расследование, расценив случившееся как попытку теракта, а не как обычный несчастный случай.

Во Франции действует режим чрезвычайного положения после нападений в Париже в 2015 году. Чрезвычайное положение позволяет властям запрещать массовые демонстрации, закрывать общественные места и ограничивать движение в отдельных районах. Улицы французских городов помимо полицейских сейчас патрулируют и военнослужащие.