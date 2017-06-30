Ученые: Женщины Армении и Карабаха за 8000 лет генетически практически не изменились
30 июня 2017 - 11:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Датские, армянские, российские и британские ученые установили, что женская часть населения Армении и Нагорного Карабаха на протяжении последних 8000 лет с генетической точки зрения практически не изменилась. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Current Biology.
«Мы не смогли обнаружить каких-либо изменений в женском генофонде в течение очень длительного периода времени. Это чрезвычайно интересно, поскольку за тот же период времени регион пережил множество культурных сдвигов, однако эти изменения, вероятно, не связаны с генетическим воздействием, по крайней мере, на женское население», — сказали соавторы работы Ашот Маргарян и Мортен Аллентофт, пишет Lenta.ru со ссылкой на издательство Cell Press.
К подобным выводам эксперты пришли, проанализировав полные митохондриальные геномы от 52 древних скелетов из Армении и Нагорного Карабаха, возраст самых старых образцов составил 7.8 тысячи лет. Эти данные ученые сравнили с информацией о митохондриальных геномах 206 современных армян, а также ранее опубликованными материалами о более чем 480 человек из семи соседних с Нагорным Карабахом популяций.
Анализ показал, что численность населения на территории современных Армении и Нагорного Карабаха быстро увеличилась после последнего ледникового максимума (около 18 тысяч лет назад), но миграции в регионе, происходившие примерно две-три тысячи лет назад, практически не затронули его женскую часть.
В дальнейшем ученые планируют провести генетический анализ образцов, взятых с восточных территорий Азербайджана, а также Грузии.
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