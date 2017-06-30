Бойцы сирийской оппозиции и курдских формирований окружили Ракку
30 июня 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Наступление на неофициальную «столицу» террористической группировки «Исламское государство» в Сирии - город Ракка - близится к завершению.
Вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований «Силы демократической Сирии» (SDF) 30 июня завершил окружение города. По словам официального представителя штаба военной операции «Непоколебимая решимость», боевикам закрыли последний путь к отступлению на юге города, пишет Deutsche Welle.
В альянс входят около 30 тысяч бойцов, примерно две трети из них относятся к курдским Отрядам народной самообороны (YPG). Наступающих поддерживают с воздуха США и международная антитеррористическая коалиция. Согласно курдским источникам, в городе остаются около 4 тысяч боевиков ИГ.
Тем временем иранское телевидение распространило снимки, которые могут быть подтверждением гибели главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади. На сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB были показаны четыре фотографии - два прижизненных снимка террориста и два фото тела мужчины, похожего на него. Минобороны России ранее сообщило, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара ВКС в южном предместье Ракки. Подтверждения этой информации не поступило.
AFP Photo/DELIL SOULEIMAN
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