// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Сценарист «Шерлока» намекнул на возможное продолжение сериала

Сценарист «Шерлока» намекнул на возможное продолжение сериала
30 июня 2017 - 11:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Сценарист Стивен Моффат, один из авторов «Шерлока», намекнул на возможное продолжение сериала.

«Я предполагаю, что мы сделаем это. Мы вернемся», — заявил Моффат, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Digital Spy.

Сценарист подчеркнул, что в настоящее время занят работой над сериалом «Доктор Кто». Соавтор и один из актеров «Шерлока» Марк Гэтисс, по словам Моффата, также занимается другим проектом.

«Мы еще не обсуждали с ним, что будем делать в новом сезоне», — отметил он.

«Шерлок» выходил на BBC One с июля 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Всего вышло четыре сезона. Шерлок Холмс, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, в феврале был назван самым популярным персонажем из сериалов BBC.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Стивен Моффат намекнул на продолжение сериала «Шерлок»
 Самое значимое
Шарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славыШарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славы
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюстК 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Первый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля АзнавураПервый интерактивный музей Армении открылся в резиденции Шарля Азнавура
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур 1 июня в Ереване объявил о создании фонда «Азнавур» и старте первого проекта – основании в столице Армении интерактивного музея.
Partner news
 Статьи
Так близко, но такие разные

Какие концерты ожидаются в Армении и Грузии

 Самое читаемое в разделе
Концерт Black Star в Ереване: Как и почему Тимати не вышел на сцену
«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Источник: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 11 июля Ранее министр иностранных дел Армении Налбандян заявил, что не исключает в ближайшем будущем встречи со своим азербайджанским коллегой Мамедъяровым
Министр диаспоры: В РА сирийские армяне получают кредиты под 4% годовых «Около 2000 детей учатся в школах, 500 человек – в вузах. За обучение платят благотворительные фонды и государство», - пояснила министр
В лондонском аэропорту задержали подозреваемую в подготовке теракта девушку Сообщается, что девушка, проживающая на севере Лондона, была задержана 29 июня вечером после того, как ее самолет, прибывший из Стамбула, приземлился в аэропорту
Налбандян и Мамедъяров могут встретиться в июле «Возможно, что в предстоящем будущем состоится встреча на уровне глав МИД Армении», - заявил в парламенте Налбандян