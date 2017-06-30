Сценарист «Шерлока» намекнул на возможное продолжение сериала

PanARMENIAN.Net - Сценарист Стивен Моффат, один из авторов «Шерлока», намекнул на возможное продолжение сериала.

«Я предполагаю, что мы сделаем это. Мы вернемся», — заявил Моффат, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Digital Spy.

Сценарист подчеркнул, что в настоящее время занят работой над сериалом «Доктор Кто». Соавтор и один из актеров «Шерлока» Марк Гэтисс, по словам Моффата, также занимается другим проектом.

«Мы еще не обсуждали с ним, что будем делать в новом сезоне», — отметил он.

«Шерлок» выходил на BBC One с июля 2010 года. В сериале действие произведений Артура Конан Дойла перенесено в современный Лондон. Всего вышло четыре сезона. Шерлок Холмс, которого сыграл Бенедикт Камбербэтч, в феврале был назван самым популярным персонажем из сериалов BBC.