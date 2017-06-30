Смертники из ИГ напали на ливанских военных на границе с Сирией

PanARMENIAN.Net - Террористы-смертники из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) атаковали ливанских военнослужащих на границе с Сирией.

Нападение произошло утром 30 июня во время рейда ливанской армии в лагере сирийских беженцев в окрестностях пограничного города Эрсаль, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Нападавших было пятеро, в результате произошедшего пострадали семеро военнослужащих.

РИА Новости сообщает, что пятеро смертников подорвались рядом с военными, а шестой террорист бросил в них гранату.

Три года спустя после провозглашения «халифата» лидером террористической организации «Исламское государство» (ИГ) группировка потеряла более 60 процентов территории, которую контролировала изначально, и около 80 процентов дохода. В связи с этим исследователи прогнозируют развал организации до конца 2017 года. Об этом свидетельствуют материалы исследования аналитической компании IHS Markit, опубликованные 29 июня.