Смертники из ИГ напали на ливанских военных на границе с Сирией
30 июня 2017 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористы-смертники из террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) атаковали ливанских военнослужащих на границе с Сирией.
Нападение произошло утром 30 июня во время рейда ливанской армии в лагере сирийских беженцев в окрестностях пограничного города Эрсаль, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
Нападавших было пятеро, в результате произошедшего пострадали семеро военнослужащих.
РИА Новости сообщает, что пятеро смертников подорвались рядом с военными, а шестой террорист бросил в них гранату.
Три года спустя после провозглашения «халифата» лидером террористической организации «Исламское государство» (ИГ) группировка потеряла более 60 процентов территории, которую контролировала изначально, и около 80 процентов дохода. В связи с этим исследователи прогнозируют развал организации до конца 2017 года. Об этом свидетельствуют материалы исследования аналитической компании IHS Markit, опубликованные 29 июня.
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