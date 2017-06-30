Жители Армении стали больше тратить в социальных сетях через Яндекс.Деньги

PanARMENIAN.Net - Яндекс.Деньги изучили, сколько жители Армении тратят в социальных сетях на премиум-статусы, подарки и другие платные опции. В исследовании учитывались платежи пользователей из Еревана, Гюмри, Ванадзора, Абовяна, Раздана, Гориса, Капана и других городов страны.

За последние полгода пользователи в целом потратили на развлечения и общение в соцсетях почти на 15% больше, чем за такой же период годом ранее. Жители Армении расходуют деньги на таких сервисах, как «ВКонтакте», «Мой Мир», «Живой Журнал», «Одноклассники», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter.

В исследовании учитывались платежи жителей Армении за первую половину 2017 года и за такой же период годом ранее. Пользователи платили из электронных кошельков и с привязанных к ним банковских карт Яндекс.Денег.

В среднем за раз пользователи тратят в соцсетях 1952 драма. В 2016 году эта сумма была меньше — 1627 драмов. Жители Армении оплачивают игры, подарки, смайлики, стикеры и оценки, которые можно ставить другим пользователям. Люди также платят за премиум-аккаунты, попадание в топ рейтингов, режим «Невидимка» и возможность посмотреть посетителей своей страницы. За полгода каждый пользователь совершает в среднем четыре платежа.

По данным Mediascope на 2017 год, кошелек в Яндекс.Деньгах — самый популярный в рунете. Пользователи могут оплачивать из кошелька товары и услуги в интернете, привязать к нему несколько банковских карт и выпустить пластиковую или виртуальную карту Mastercard. К началу этого года у Яндекс.Денег было около 30 млн пользователей. К весне 2017 года сервис выпустил около 600 тысяч пластиковых и 11 млн виртуальных карт Яндекс.Денег.