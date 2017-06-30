Вышел трейлер нового сезона «Рика и Морти»: Известна дата премьеры (видео)
30 июня 2017 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьера третьего сезона мультсериала «Рик и Морти» состоится 30 июля. Об этом сообщается в трейлере анимационной картины, опубликованном на YouTube-канале Adult Swim.
«Добро пожаловать в самое мрачное время приключений Рика и Морти», — отметили создатели сериала в подписи к видео, пишет Lenta.ru.
В феврале Adult Swim опубликовал видеоролик, представив его как «ранее не выпускавшийся отрывок» из «Рика и Морта». В действительности видео представляло собой нарезку фраз персонажей, которые складывались в песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up.
«Рик и Морти» выходит с декабря 2013 года. В основе сюжета — фантастические приключения ученого-алкоголика и его внука.
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