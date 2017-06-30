Фильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФ

PanARMENIAN.Net - Четыре российских фильма получили 29 июня призы мэра Москвы Сергея Собянина - такие награды в 2017 году вручались впервые на церемонии закрытия 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ).

Обладателем главного приза и 50 млн рублей стала лента «Про любовь» Анны Меликян. Второе место занял фильм «14+» Андрея Зайцева, его создатели получили 30 млн рублей. 20 млн рублей и третье место досталось двум фильмам «Духless» Романа Прыгунова, пишет ТАСС.

Призы присуждаются «За создание образа Москвы в киноискусстве». В так называемый шорт-лист входили девять картин, снятых за последние несколько лет. Победителей определяло профессиональное жюри, также шло голосование в интернете.

Главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля получила китайская картина «Хохлатый ибис». Лучшим режиссером признан представитель Турции Фикрет Рейхан за фильм «Желтая жара». Приз за лучшую женскую роль вручили австрийской актрисе Верене Альтенбергер, за лучшую мужскую роль - Сон Хену Чу.