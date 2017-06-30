Более 37.600 граждан Грузии воспользовались безвизом с ЕС за 3 месяца
30 июня 2017 - 12:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны за три месяца воспользовались более 37.6 тысяч граждан Грузии. Об этом сообщила глава парламентского комитета Грузии по интеграции с Европой Тамары Хулордава на пленарном заседании законодательного органа.
Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта. Речь идет о краткосрочных визитах в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
«Всего за этот период новой возможностью воспользовались более 37.6 тысяч граждан, отсюда только в 0.3% случаях нашим гражданам отказали во въезде», — сказала Хулордава, передает Sputnik-Грузия.
С отменой визового режима значительно выросло число граждан Грузии, посещающих европейские страны, отметила она.
«Это число выросло больше, чем в 2.5 раза, что очень радостно, так как это реальные шаги к реальной интеграции. Узнаваемость нашей страны растет в странах Евросоюза, также наши граждане лучше знакомятся с новыми возможностями, которые предлагает Евросоюз», — заключила депутат.
Задолго до введения визового режима власти Грузии начали активную кампанию по информированию граждан о правилах безвизового режима с Евросоюзом. Для поездки в ЕС гражданам Грузии нужны биометрический загранпаспорт, бронь в гостинице или адрес друзей-родственников, где они собираются жить, медицинская страховка, деньги на проживание и билет в оба конца.
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