Netflix завершит «Восьмое чувство» сестер Вачовски специальной 2-часовой серией (видео)
30 июня 2017 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Стриминг-сервис Netflix решил пойти на уступки перед поклонниками проекта сестер Вачовски и завершить сериал «Восьмое чувство» специальной двухчасовой серией.
В июне 2017 года Netflix официально объявил о закрытии сериала «Восьмое чувство» после двух сезонов (к ним также примыкал рождественский спецвыпуск).
Проект был для компании одним из наиболее сложных в производстве и объединял большую международную съемочную группу.
Сервис не захотел идти на уступки поклонников даже после того, как они начали собирать подписи под онлайн-петициями о возвращении шоу.
Однако Лана Вачовски опубликовала в Twitter-аккаунте сериала послание, в котором ясно говорится о том, что Netflix все же пошел на компромисс и заказал специальный двухчасовой выпуск.
«Маловероятно, непредвиденно, но ваша любовь вернула «Восьмое чувство» к жизни. Огромное удовольствие вместе с Netflix (верьте, они любят шоу не меньше, чем мы, но наши показатели всегда были не очень) анонсировать, что в следующем году будет еще один двухчасовой специальный эпизод. А уже после… если этот опыт чему меня и научил, то никогда не знаешь наверняка»,- написала она, передает «Кинопоиск».
Сериал рассказывал о восьми незнакомых друг с другом героях, которые неожиданно обнаруживали между собой ментальную и эмоциональную связь. Первый сезон «Восьмого чувства» вышел в 2015-м. В мае 2017-го были опубликованы новые серии.
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