В лондонском аэропорту задержали подозреваемую в подготовке теракта девушку
30 июня 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Британии задержала в лондонском аэропорту «Хитроу» 21-летнюю девушку по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщает Скотланд-Ярд.
«Девушка была задержана в аэропорте «Хитроу» по подозрению в преступления, связанных с терроризмом», — говорится в сообщении.
Сообщается, что девушка, проживающая на севере Лондона, была задержана 29 июня вечером после того, как ее самолет, прибывший из Стамбула, приземлился в аэропорту. Она была доставлена в полицейский участок на юге Лондона, пишет РИА Новости.
Также на сайте полиции сообщается, что правоохранительные органы провели обыски по двум адресам на севере Лондона. Как сообщили правоохранители, задержание имеет отношение к событиям в Сирии.
За последние несколько месяцев в Британии произошло несколько терактов. Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. В Манчестере 22 мая произошел теракт во время концерта американской певицы Арианы Гранде, а 22 марта в Лондоне произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения — террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
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