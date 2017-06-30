Министр диаспоры: В РА сирийские армяне получают кредиты под 4% годовых
30 июня 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении сирийские армяне получают кредиты по низким процентам – всего 4% годовых. Об этом заявила министр диаспоры Грануш Акопян в парламенте во время отчета о выполнении госбюджета за 2016 год.
По ее словам, кредит выдается сроком на 5 лет.
Акопян заявила, что Армению за прошедшие годы прибыло 22 тысячи сирийских армян. По ее словам, вопросы образования, здравоохранения, социальные вопросы для них решаются абсолютно бесплатно, пишет Aysor.am.
«Около 2000 детей учатся в школах, 500 человек – в вузах. За обучение платят благотворительные фонды и государство», - пояснила министр.
По данным министерства диаспоры Армении, в стране проживают порядка 22 тысяч беженцев из Сирии. С начала 2017 года из Сирии в Армению переехали 75 человек.
Самое значимое
Единственной страной, имеющей задолженность перед Арменией является Грузия.
На новом заводе будет работать 120 человек. Обучать дилижанцев мастерству изготовления пива будут профессионалы из Еревана
«ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
Partner news
Последние новости
Источник: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 11 июля Ранее министр иностранных дел Армении Налбандян заявил, что не исключает в ближайшем будущем встречи со своим азербайджанским коллегой Мамедъяровым
В лондонском аэропорту задержали подозреваемую в подготовке теракта девушку Сообщается, что девушка, проживающая на севере Лондона, была задержана 29 июня вечером после того, как ее самолет, прибывший из Стамбула, приземлился в аэропорту
Вышел первый полноценный трейлер «Тетради смерти» (видео) Картина основана на одноименном японском комиксе-манга. Режиссером выступил Адам Уингард. В фильме снялись Нэт Вульфф, Маргарет Куэлли и Уиллем Дефо
Netflix завершит «Восьмое чувство» сестер Вачовски специальной 2-часовой серией (видео) Сервис не захотел идти на уступки поклонников даже после того, как они начали собирать подписи под онлайн-петициями о возвращении шоу