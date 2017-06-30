Министр диаспоры: В РА сирийские армяне получают кредиты под 4% годовых

PanARMENIAN.Net - В Армении сирийские армяне получают кредиты по низким процентам – всего 4% годовых. Об этом заявила министр диаспоры Грануш Акопян в парламенте во время отчета о выполнении госбюджета за 2016 год.

По ее словам, кредит выдается сроком на 5 лет.

Акопян заявила, что Армению за прошедшие годы прибыло 22 тысячи сирийских армян. По ее словам, вопросы образования, здравоохранения, социальные вопросы для них решаются абсолютно бесплатно, пишет Aysor.am.

«Около 2000 детей учатся в школах, 500 человек – в вузах. За обучение платят благотворительные фонды и государство», - пояснила министр.

По данным министерства диаспоры Армении, в стране проживают порядка 22 тысяч беженцев из Сирии. С начала 2017 года из Сирии в Армению переехали 75 человек.