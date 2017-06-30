Источник: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 11 июля

PanARMENIAN.Net - Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Армении Налбандян заявил, что не исключает в ближайшем будущем встречи со своим азербайджанским коллегой Мамедъяровым. По его словам, встреча может состояться в июле.

«Министрам иностранных дел двух стран предложено встретиться в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ, которая пройдет 11 июля в австрийском Мауэрбахе. Ожидается, что посредники по урегулированию нагорно-карабахского конфликта также примут участие во встрече», — сказал собеседник агентства.

29 июня в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись вопросов относительно переговорного процесса по карабахскому урегулированию и возможных в ближайшее время встреч, отметил: «О каком прогрессе в переговорном процессе по карабахскому урегулированию может идти речь, когда стреляют».