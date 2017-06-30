Дом Гитлера в Австрии изъяли в пользу государства
30 июня 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Конституционный суд Австрии подтвердил законность отчуждения в пользу государства дома в городке Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где родился Адольф Гитлер. Решение об этом вынесла 30 июня коллегия судей Конституционного суда.
Экспроприация дома отвечает общественным интересам, соответствует нормам и произведена не безвозмездно, поэтому она не противоречит конституции, заявил президент Конституционного суда Герхарт Хольцингер. Он указал, что только экспроприация позволит властям на законном основании распоряжаться домом и воспрепятствовать его использованию в качестве символа нацистского режима, пишет Deutsche Welle.
Тем самым суд отклонил ходатайство бывшей владелицы дома, протестовавшей против решения парламента и правительства Австрии об отчуждении дома, принадлежавшего ей на протяжении десятилетий.
Хозяйка неоднократно отклоняла предложения властей о продаже дома, в котором после войны находилась сначала библиотека, затем школа, а потом мастерская для инвалидов. С 2011 года дом стоит пустой.
Решение о дальнейшей судьбе дома пока не принято.
С 1993 года здание входит в архитектурную группу Зальцбургского предместья и находится, таким образом, под защитой закона. Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка ранее высказывался за снос дома.
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