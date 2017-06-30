Стартовали регулярные рейсы Гюмри - Москва

PanARMENIAN.Net - Армянская авиакомпания «Тарон-Авиа», базирующаяся в городе Гюмри, с 30 июня начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Гюмри - Москва - Гюмри из гюмрийского аэропорта «Ширак» в московский аэропорт «Домодедово».

До 23 июля авиакомпания будет осуществлять полеты раз в неделю – по пятницам, а с 23 июля – по пятницам и воскресеньям.

«Тарон-Авиа» выполняет рейсы из Гюмри в Россию - Краснодар, Ростов-на-Дону и Самару - с 25 апреля 2017 года.