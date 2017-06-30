Мощный взрыв произошел у входа в бизнес-центр в кипрском городе Лимассол

PanARMENIAN.Net - У входа в один из бизнес-центров в городе Лимассол на Кипре произошел мощный взрыв.

По данным полиции, бомба сработала в 4:20 утра по местному времени (5:20 по Еревану). В результате взрыва здание получило серьезные повреждения, пишет Lenta.ru со ссылкой на Cyprus News Agency.

По информации Cyprus Mail, в здании располагается компания, принадлежащая 33-летнему иностранцу. В результате происшествия никто не пострадал.

Полиция начала расследование.

17 марта в Лимассоле произошел взрыв возле офиса русской радиостанции Russian Wave. В результате происшествия в здании возник сильный пожар. О жертвах и пострадавших не сообщалось.