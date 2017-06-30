Израиль нанес авиаудар по Голанским высотам в ответ на случайный обстрел Сирии
30 июня 2017 - 17:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по позициям сирийской армии в районе Голанских высот.
В результате налета уничтожен миномет. Действия авиации стали ответом на случайный артиллерийский обстрел с сирийской стороны, произошедший в этом районе ранее 30 июня. На контролируемой Израилем территории никто не пострадал, пишет Lenta.ru со ссылкой на Haaretz.
Данный инцидент стал уже четвертым подобным происшествием за последнюю неделю.
27 июня израильская авиация в ответ на обстрел территории страны, нанесла удар по двум объектам группировки ХАМАС в секторе Газа. Еще два похожих случая произошли 25 июня.
Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.
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