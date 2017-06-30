Аграмунт считает Украину организатором кампании против него
30 июня 2017 - 18:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация Украины начала кампанию против председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта из-за своих разногласий с Россией. Об этом говорится в заявлении для прессы главы ПАСЕ.
Аграмунт считает, что некоторые члены ПАСЕ использовали его визит в Сирию, чтобы «начать кампанию против» него.
«Очевидно, что эта кампания организована украинской делегацией в связи с их национальными интересами против России и социалистами, а также крайне левыми ради политического шанса», - говорится в заявлении, пишет ТАСС.
«На протяжении всего моего мандата я открыто защищал конструктивный диалог со всеми странами, в том числе с Россией, которая является членом Совета Европы», - добавил Аграмунт. По его словам, украинские парламентарии, социалисты и крайне левые «увидели отличный шанс, чтобы атаковать из-за инициатив вести диалог».
Председатель ПАСЕ обратил внимание на то, что целью его поездки в Сирию было продвижение мира. Аграмунт также подчеркнул, что позиция президента Франции Эмманюэля Макрона «по вопросу сирийского кризиса не отличается» от его видения.
«Другие лидеры по всему миру также заявляли, что необходимо включить все стороны (конфликта) в переговоры, в том числе правящие сирийские власти, - подчеркнул Аграмунт. - Все эти заявления были хорошо восприняты международным сообществом».
По его мнению, попытки изменить регламент ПАСЕ являются одновременно незаконными и неправомерными. Глава Ассамблеи отметил, что «обвинять человека по новым правилам в поступках, совершенных ранее, то есть задним числом, является неприемлемым и представляет собой нарушение основополагающих принципов права».
Скандал вокруг главы ПАСЕ разгорелся после его поездки в Сирию, где, в частности, он встретился с президентом Башаром Асадом. За это Аграмунт подвергся острейшей критике со стороны ряда коллег-парламентариев, которые потребовали его отставки с поста спикера. Для того, чтобы добиться своих целей, 27 июня депутаты одобрили резолюцию, которая направлена на создание в регламенте ПАСЕ механизма отстранения ее руководителей от должности. Кроме того, ранее стало известно, что Аграмунт был исключен из состава фракции Европейской народной партии.
По данным источника, несмотря на попытки добиться отстранения главы ПАСЕ, он явится на заседание, намеченное на октябрь, чтобы «защитить демократию в Совете Европы».
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