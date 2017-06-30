Путин на год продлил продуктовое эмбарго против стран Запада
30 июня 2017 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении эмбарго на продовольствие из стран Запада на один год, до 31 декабря 2018 года. Соответствующий указ опубликован 30 июня на официальном портале правовой информации, пишет Deutsche Welle.
Ранее, 28 июня, Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России на шесть месяцев, до 31 января 2018 года.
Российское продуктовое эмбарго было впервые введено в августе 2014 года. Запрет затрагивает поставки в РФ ряда позиций мясо-молочной и рыбной продукции, а также овощей и фруктов из стран ЕС, Австралии, Канады, Норвегии и США. В 2015 году под аналогичные ограничительные меры попали также продукты из Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, а с прошлого года эмбарго распространяется и на продовольствие с Украины.
Эти меры были введены после того, как страны ЕС и США ввели санкции против Москвы в ответ на аннексию Крыма в 2014 году и в связи с ролью России в вооруженном конфликте на востоке Украине.
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