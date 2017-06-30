Ученые назвали причину экстремальных ливней, гроз и жары по всей планете

PanARMENIAN.Net - Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений пришли к выводу, что увеличение глобальной температуры на полградуса усилило экстремальные погодные условия, возникающие по всей планете. Так, чаще стали возникать сильные ливни, грозы, а также продолжительные периоды аномальной жары. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Climate Change.

Прогнозирование последствий глобального потепления на 1,5 и два градуса Цельсия (С), включает определенные допущения. Например, ученые могут опираться на различные модели океанических циркуляций. Поэтому для исключения неопределенности специалисты обратились к данным многолетних метеорологических наблюдений.

Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 года, — между которыми средняя температура на Земле повысилась на 0,5 градуса Цельсия (С). Оказалось, что к концу данного промежутка времени увеличились такие метеорологические показатели, как продолжительность засушливых сезонов и интенсивность экстремальных ливней. Кроме того, средняя летняя температура повысилась более чем на один градус, а зимы в среднем стали теплее на 2,5 С, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Согласно выводам ученых, эти погодные изменения выходят за рамки естественной изменчивости, то есть вызваны сжиганием ископаемых видов топлива человеком. Данные также согласуются с моделями, которые показали, что увеличение глобальной температуры из-за антропогенной деятельности на два градуса удвоит количество неурожаев, уменьшит доступность пресной воды и увеличит частоту аномальной жары.