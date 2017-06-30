В Дубае улицы будут патрулировать робомобили

PanARMENIAN.Net - Полиция Дубая намерена использовать флот патрульных робомобилей O-R3 на улицах города. Предполагается, что роботы начнут работать уже в конце 2017 года.

Власти Дубая постоянно экспериментируют с внедрением новых технологий, в том числе в системе охраны правопорядка. Например, ранее сообщалось, что в 2030 году в Дубае откроется первый отдел полиции без людей-полицейских — вместо них будут работать роботы. Роботы будут выполнять ограниченный круг задач: принимать заявления о преступлениях, выписывать штрафы и принимать их оплату.

Полиция Дубая также начнет пользоваться патрульными робомобилями O-R3, выпускаемыми сингапурской компанией Otsaw. Робомобили будут в автономном режиме передвигаться по улицам города, сканируя людей и автомобили — власти предполагают, что одно лишь присутствие робота само по себе является сдерживающим фактором для преступников. Также полиция будет использовать беспилотник, находящийся на борту O-R3, при необходимости оценить ситуацию с воздуха, пишет N+1 со ссылкой на Engadget.

Колесный робот O-R3 был представлен в мае 2017 года. Он представляет собой небольшой робомобиль весом 80 килограмм, который оснащен лидаром, датчиками расстояния, камерами, тепловизиром и другими датчиками, с помощью которых устройство собирает данные об окружающем мире. Робот может распознавать препятствия на своем пути, обнаруживать подозрительные предметы и нарушителей, сканировать номера автомобилей, распознавать пешеходов и умеет определять бесхозные предметы.

В Дубае передовые технологии используются и в других сферах. В этом году там начнут использоваться в качестве аэротакси пассажирские мультикоптеры Volocopter и EHang 184, в прошлом году открылся 3D-печатный офис и прошли соревнования по дрон-рейсингу World Drone Prix. А еще у пожарных и спасателей Дубая есть джетпаки.