Samsung выпустит Galaxy Note 8 с двумя версиями встроенной памяти
30 июня 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Наследник смартфона Samsung Galaxy Note 7 выйдет в двух версиях — с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.
При этом обе вариации смогут использовать карточки памяти формата microSD объемом до 256 ГБ, пишет Ferra.ru со ссылкой на корейский ресурс OSEN.
Как ожидается, Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.
Согласно ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.
Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.
Дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 26 августа 2017 года. Старт продаж ожидается спустя месяц.
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Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник
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