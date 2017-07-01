Трамп: Эра «стратегического терпения» США к КНДР закончилась
1 июля 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Эра «стратегического терпения» США к Северной Корее закончилась, и Вашингтон должен дать Пхеньяну «решительный ответ» на развитие ракетной и ядерной программ КНДР. Об этом заявил 30 июня в Вашингтоне президент США Дональд Трамп по окончании переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
«Мы совместно сталкивается с угрозой безрассудных и жестоких» действий северокорейского режима, подчеркнул глава Белого дома. В связи с этим Вашингтон в сотрудничестве с Южной Кореей, Японией и «рядом других международных партнеров» готовят новые санкции против Пхеньяна, указал Трамп. В числе этих стран не был упомянут Китай, хотя администрация США активно пытается повлиять на Северную Корею с помощью Пекина, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
Чтобы защитить союзников и граждан Соединенных Штатов от северокорейской угрозы, США разрабатывают весь спектр мер - как в области безопасности, так и в дипломатической и экономической сферах, заявил Дональд Трамп.
В свою очередь президент Южной Кореи заявил, что они с Трампом договорились «использовать санкции и диалог в рамках поэтапного и всеобъемлющего подхода» с целью урегулировать ситуацию на Корейском полуострове.
В последние месяцы КНДР, несмотря на протесты и предостережения мирового сообщества, регулярно проводит ракетные испытания. В ответ на действия Пхеньяна Вашингтон отправил в западную часть Тихого океана два ударных авианосца и намерен перебросить в этот регион еще одну ударную группу. Кроме того, 22 июня Соединенные Штаты продлили еще на один год санкции против КНДР.
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