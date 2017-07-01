В аэропортах Москвы задержаны 450 авиарейсов, более 40 отменены
1 июля 2017 - 10:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 450 авиарейсов задержаны, еще 41 отменен 1 июля в Москве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичных аэропортов.
Так, по информации на 06:30 мск (07:30 по Еревану), в столичном аэропорту Домодедово задержаны 179 рейсов, при этом два отменены, пишет ТАСС.
В аэропорту Шереметьево задерживаются 270 рейсов, 39 отменены. Во Внукове, согласно онлайн-табло, задерживается один рейс.
Согласно данным онлайн-табло ереванского аэропорта Звартноц, отменен рейс «Аэрофлота» Москва - Ереван, который был запланирован на 07:55 по местному времени.
30 июня в Росавиации сообщили о задержке более 130 рейсов из-за сложных метеоусловий.
Ранее столичное и областное управления МЧС распространили экстренное предупреждение о ливне, граде и усилении ветра в Московском регионе до 19-24 м/с. Синоптики также дают неблагоприятный прогноз на выходные.
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