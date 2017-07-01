Водители Глендейла 12-й год подряд признаны одними из худших в США

PanARMENIAN.Net - Глендейл уже 12-й год подряд признают одним из городов с наиболее высоким числом неосторожных водителей в США.

Американская страховая компания провела исследование в 200 крупных городах США и опубликовала список лучших водителей по тем городам, в которых водители реже попадают в ДТП.

Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах, пишет Los Angeles Times.

Таким образом Глендейл занял в 2017 году 195 место, как и в 2016 году. Глендейл в рейтинге страхового агентства занимает плохие позиции с 2005 года, за эти 12 лет наилучшей позицией города была 190-я.

Компания обслуживает около 10% всех автомобилистов страны. Аварии считаются независимо от тяжести, будь то легкое повреждение или крупное ДТП.

Глендейл - город с самой большой армянской общиной в США.