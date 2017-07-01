Лапшин о визитах в Карабах: Не признаю себя виновным, это были туристические поездки
1 июля 2017 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по уголовному делу российско-израильского блогера Александра Лапшина.
В ходе судебного заседания, отвечая на вопросы, он сказал, что дважды посещал Нагорный Карабах.
«Я не признаю себя виновным. Я совершал туристические поездки (в Карабах). Более подробную информацию о карабахском конфликте я получил из материалов обвинительного акта», — сказал Лапшин, пишет Haqqin.az.
«В своем блоге я делился только туристическими впечатлениями, и это не были политические публикации. Я был в Карабахе два раза и не имел никаких контактов с местными должностными лицами», — отметил блогер.
Процесс будет продолжен 3 июля.
Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.
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