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Facebook запустил поиск публичных точек доступа Wi-Fi

Facebook запустил поиск публичных точек доступа Wi-Fi
1 июля 2017 - 11:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook начала тестировать функцию поиска публичных точек доступа Wi-Fi еще в 2016 году. Тогда она была доступна только для iOS и только в некоторых регионах.

Теперь команда соцсети объявила о начале внедрения этой возможности в международном масштабе в мобильных приложениях как для iPhone, так и для Android, пишет Ferra.ru.

Функцию «Найти Wi-Fi» (Find Wi-Fi) можно найти на вкладке «Дополнительно» (More). Нажав на нее пользователь увидит близлежащие хотспоты Wi-Fi списком или на карте, а также информацию о заведении, которому принадлежит сеть.

Приложение Facebook для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Facebook запустил поиск точек доступа Wi-Fi
Engadget. Facebook's WiFi locator is available to users worldwide
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