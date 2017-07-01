В Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу в больнице: Есть убитый и раненые

PanARMENIAN.Net - В нью-йоркском квартале Бронкс бывший сотрудник Ливанского медицинского центра открыл стрельбу в здании больницы, убив одного человека и ранив еще нескольких, после чего, по предварительным данным, покончил с собой. Об этом сообщил 30 июня телеканал CNN со ссылкой на представителей правоохранительных органов Нью-Йорка.

По сведениям канала, мужчина, позднее опознанный полицией как бывший семейный врач Генри Белло, пронес винтовку в здание медцентра, спрятав ее под белым халатом. После того как в помещении раздалась стрельба, на место происшествия прибыли наряды полиции и пожарные, пишет Deutsche Welle.

Сотрудники правоохранительных органов заняли посты на крыше здания, чтобы при необходимости открыть огонь по преступнику. Пациенты и персонал больницы постарались укрыться внутри клиники.

Полиция начала обыскивать здание больницы и спустя час обнаружила преступника мертвым на 16-м этаже. По всей видимости, он покончил с собой. Рядом с ним было найдено тело женщины. Мотивы открывшего стрельбу устанавливаются.

Ливанский медицинский центр в Бронксе рассчитан на 1000 больничных мест. В его здании расположено одно из самых востребованных в Нью-Йорке отделений реанимации и интенсивной терапии.