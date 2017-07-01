Sony и Маккартни договорились о правах на песни «Битлз»

PanARMENIAN.Net - Сэр Пол Маккартни и корпорация Sony нашли компромисс в затяжной борьбе за права на песни «Битлз».

«Стороны уладили дело, достигнув конфиденциального соглашения»,- говорится в письме адвоката музыканта Майкла Джейкобса, которое он направил окружному судье Эдуардо Рамосу, пишет BBC со ссылкой на Hollywood Reporter.

Подробности достигнутого соглашения не разглашаются, и, как сообщает издание, адвокаты обеих сторон отказались его прокомментировать.

Бывший битл пытался вернуть себе правовладение на 267 композиций группы с 1980-х годов, когда их неожиданно перекупил Майкл Джексон. Однако наследники Джексона в 2016 году продали Sony права на каталог композиций «Битлз», а также ряд других, включая знаменитую песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

В январе 2017 года Маккартни подал иск в манхэттенский суд, ссылаясь на юридически закрепленное в США право автора забирать себе у издателей музыки правообладание на собственные произведения по окончании определенного периода времени.

Маккартни утверждал в иске, что эта дата для него наступает 5 октября 2018 года, однако он не мог получить от Sony заверений, что корпорация вернет ему авторство на каталог «Битлз».