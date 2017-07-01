// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Sony и Маккартни договорились о правах на песни «Битлз»

Sony и Маккартни договорились о правах на песни «Битлз»
1 июля 2017 - 12:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Сэр Пол Маккартни и корпорация Sony нашли компромисс в затяжной борьбе за права на песни «Битлз».

«Стороны уладили дело, достигнув конфиденциального соглашения»,- говорится в письме адвоката музыканта Майкла Джейкобса, которое он направил окружному судье Эдуардо Рамосу, пишет BBC со ссылкой на Hollywood Reporter.

Подробности достигнутого соглашения не разглашаются, и, как сообщает издание, адвокаты обеих сторон отказались его прокомментировать.

Бывший битл пытался вернуть себе правовладение на 267 композиций группы с 1980-х годов, когда их неожиданно перекупил Майкл Джексон. Однако наследники Джексона в 2016 году продали Sony права на каталог композиций «Битлз», а также ряд других, включая знаменитую песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

В январе 2017 года Маккартни подал иск в манхэттенский суд, ссылаясь на юридически закрепленное в США право автора забирать себе у издателей музыки правообладание на собственные произведения по окончании определенного периода времени.

Маккартни утверждал в иске, что эта дата для него наступает 5 октября 2018 года, однако он не мог получить от Sony заверений, что корпорация вернет ему авторство на каталог «Битлз».

Ссылки по теме:
BBC: Маккартни и Sony договорились о правах на каталог песен "Битлз"
 Самое значимое
Фильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФФильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФ
Второе место занял фильм «14+» Андрея Зайцева, его создатели получили 30 млн рублей
Шарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славыШарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славы
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
К 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюстК 150-летию Арама Хачатуряна в Ереване установят его бюст
В большом концертном зале «Арам Хачатурян» 6 июня состоится церемония открытия бюста великого армянского композитора, народного артиста СССР Арама Хачатуряна.
Partner news
 Статьи
Так близко, но такие разные

Какие концерты ожидаются в Армении и Грузии

 Самое читаемое в разделе
Концерт Black Star в Ереване: Как и почему Тимати не вышел на сцену
«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
В Неваде начали продавать марихуану в рекреационных целях Приобрести порцию марихуаны размером в одну унцию (28,3 грамма) смогут только взрослые — по закону штата, совершеннолетие наступает в 21 год
Месси женился На праздник были приглашены 260 гостей, в том числе и другие известные футболисты и знаменитости
В Ереване ожидается +40 градусов жары На территории Армении 2-6 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с
В Испании задержан террорист ИГ «Гражданская гвардия арестовала в Малаге 29-летнего мужчину, который подозревается в участии в боях на стороне ИГ в Сирии в течение двух лет», — сообщил он