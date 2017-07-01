«Остановись. Просто остановись»: New York Post посвятила Трампу статью из 3 слов

PanARMENIAN.Net - Газета New York Post опубликовала статью об активности Дональда Трампа в Twitter, состоящую всего из трех слов.

«Остановись. Просто остановись», — говорится в статье.

Также издание на своем сайте разместило ссылку на статью, которая посвящена его недавнему твиту, в котором он оскорбил сотрудников канала MSNBC Мику Бжезински и Джо Скарборо, пишет Lenta.ru.

В сообщениях Трамп назвал Бжезински «сумасшедшей», а Скарборо «психопатом». Также он прошелся по внешности журналистки, написав, что ее лицо «кровоточило после подтяжки».