«Остановись. Просто остановись»: New York Post посвятила Трампу статью из 3 слов
1 июля 2017 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Газета New York Post опубликовала статью об активности Дональда Трампа в Twitter, состоящую всего из трех слов.
«Остановись. Просто остановись», — говорится в статье.
Также издание на своем сайте разместило ссылку на статью, которая посвящена его недавнему твиту, в котором он оскорбил сотрудников канала MSNBC Мику Бжезински и Джо Скарборо, пишет Lenta.ru.
В сообщениях Трамп назвал Бжезински «сумасшедшей», а Скарборо «психопатом». Также он прошелся по внешности журналистки, написав, что ее лицо «кровоточило после подтяжки».
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