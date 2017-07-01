// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Испании задержан террорист ИГ

В Испании задержан террорист ИГ
1 июля 2017 - 13:55 AMT

PanARMENIAN.Net - В Испании гражданская гвардия задержала мужчину по подозрению в участии в боях в Сирии на стороне группировки «Исламское государство». Об этом глава министерства внутренних дел Хуан Игнасио Зоидо Альварес рассказал в своем твиттере.

«Гражданская гвардия арестовала в Малаге 29-летнего мужчину, который подозревается в участии в боях на стороне ИГ в Сирии в течение двух лет», — сообщил он, пишет Gazeta.ru.

Ранее в трех европейских странах прошла спецоперация по задержанию сторонников «Исламского государства» (ИГ). 6 человек задержаны в Испании, Германии и Великобритании, они подозреваются в террористической деятельности и связях с ИГ. Четверо из них задержаны в крупном туристическом центре - городе Пальма-де-Майорка в Испании.

Ссылки по теме:
Gazeta.ru: В Испании задержали террориста ИГ
 Самое значимое
Водители Глендейла 12-й год подряд признаны одними из худших в СШАВодители Глендейла 12-й год подряд признаны одними из худших в США
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В Бишкеке построят самую большую мечеть в Центральной АзииВ Бишкеке построят самую большую мечеть в Центральной Азии
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Азербайджан получил новую партию военной техники из РФ
В ПАСЕ одобрили процедуру импичмента Педро Аграмунта
Помощник Путина: РФ пока не согласовала с Турцией вопрос по кредиту на С-400
Власти Германии запретили Эрдогану выступить перед турками во время саммита G-20
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Месси женился На праздник были приглашены 260 гостей, в том числе и другие известные футболисты и знаменитости
В Ереване ожидается +40 градусов жары На территории Армении 2-6 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с
Аронян улучшил позицию в рейтинге ФИДЕ В списке 100 сильнейших шахматиста мира нашли место еще два представителя из Армении. Сергей Мовсесян находится на 67- строке (2677), а Владимир Акопян – на 79-й (2667)
Экспорт из Армении увеличился на 21% за 5 месяцев Импорт за тот же период составил $1.48 млрд, увеличившись на 24.4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года