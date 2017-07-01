В Испании задержан террорист ИГ

PanARMENIAN.Net - В Испании гражданская гвардия задержала мужчину по подозрению в участии в боях в Сирии на стороне группировки «Исламское государство». Об этом глава министерства внутренних дел Хуан Игнасио Зоидо Альварес рассказал в своем твиттере.

«Гражданская гвардия арестовала в Малаге 29-летнего мужчину, который подозревается в участии в боях на стороне ИГ в Сирии в течение двух лет», — сообщил он, пишет Gazeta.ru.

Ранее в трех европейских странах прошла спецоперация по задержанию сторонников «Исламского государства» (ИГ). 6 человек задержаны в Испании, Германии и Великобритании, они подозреваются в террористической деятельности и связях с ИГ. Четверо из них задержаны в крупном туристическом центре - городе Пальма-де-Майорка в Испании.