В Ереване ожидается +40 градусов жары
1 июля 2017 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 2-6 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха поднимется на 5-6 градусов.
4-6 июля ожидается +40 градусов жары.
На территории Армении 2-6 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.
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