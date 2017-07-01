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В Ереване ожидается +40 градусов жары

В Ереване ожидается +40 градусов жары
1 июля 2017 - 15:01 AMT

PanARMENIAN.Net - В Ереване 2-6 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха поднимется на 5-6 градусов.

4-6 июля ожидается +40 градусов жары.

На территории Армении 2-6 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов.

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