Около полумиллиона сирийских беженцев вернулись в свои дома с начала 2017 года

PanARMENIAN.Net - В первые шесть месяцев 2017 года примерно 31 тысяча сирийских беженцев и более 440 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись в родные места в Сирии. Об этом сообщили из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрей Махесич на брифинге в Женеве.

«Мы наблюдаем явную тенденцию спонтанного возвращения в Сирию и возвращения людей в родные места внутри страны», - сообщил он.

Он уточнил, что за первые шесть месяцев 2017 года более 440 тысяч внутренне перемещенных лиц переехали в свои родные места в Сирии. За этот же период в Сирию вернулись более 31 тысячи сирийских беженцев из соседних стран.

В основном сирийцы возвращаются в провинции Алеппо, Дамаск, Хама и Хомс. Главные мотивы таких возращений - поиск оставшихся членов семьи и попытки сохранить свою собственность. В некоторых случаях поводом для возвращения является «реальное или предполагаемое улучшение условий безопасности в некоторых частях страны».

Учитывая тенденцию к возвращению сирийцев на родину, в УВКБ сообщили о намерении наращивать свои операции в Сирии. А между тем, на сегодняшний день получено лишь 103 миллиона из 304 миллионов долларов США, запрошенных на операции УВКБ внутри Сирии в 2017 году.