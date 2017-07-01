Месси женился
1 июля 2017 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Звезда «Барселоны», аргентинский футболист Лионель Месси сочетался браком со своей подругой детства Антонеллой Рокуццо в их родном городе Росарио в центральной части Аргентины. Церемонию, которая прошла в роскошном отеле City Center в центре города, аргентинская пресса уже окрестила «свадьбой века».
На праздник были приглашены 260 гостей, в том числе и другие известные футболисты и знаменитости. Среди гостей можно было увидеть коллег Месси по «Барселоне»: Луиса Суареса, Неймара и Жерара Пике с его женой, поп-дивой Шакирой, пишет BBC.
Свадебное одеяние для Рокуццо сшила испанский дизайнер Роза Клара, у которой ранее заказывали платья актриса Ева Лонгория и даже сама испанская королева Летисия.
Лионель Месси познакомился с Антонеллой Рокуццо, когда ему было всего пять лет. Новоиспеченная жена футболиста приходится двоюродной сестрой близкому другу Месси, футболисту Лукасу Скаглии. В 13 лет Месси уехал в Испанию - «Барселона» пообещала оплатить ему лечение недостатка гормона роста.Сейчас у Месси, которому в июне исполнилось 30, и его возлюбленной, которая младше его на год, уже двое сыновей. Сейчас пара живет в Барселоне.
С тех пор как Месси переехал в Испанию, он завоевал рекордные пять Золотых мячей ФИФА.
В мае 2017 года Верховный суд Испании приговорил футболиста к 21 месяцу лишения свободы за уклонения от уплаты налогов. Но Мессии вряд ли проведет время за решеткой - вероятнее всего, все ограничится уплатой штрафа.
Photo: AFP
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Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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