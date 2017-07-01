Месси женился

PanARMENIAN.Net - Звезда «Барселоны», аргентинский футболист Лионель Месси сочетался браком со своей подругой детства Антонеллой Рокуццо в их родном городе Росарио в центральной части Аргентины. Церемонию, которая прошла в роскошном отеле City Center в центре города, аргентинская пресса уже окрестила «свадьбой века».

На праздник были приглашены 260 гостей, в том числе и другие известные футболисты и знаменитости. Среди гостей можно было увидеть коллег Месси по «Барселоне»: Луиса Суареса, Неймара и Жерара Пике с его женой, поп-дивой Шакирой, пишет BBC.

Свадебное одеяние для Рокуццо сшила испанский дизайнер Роза Клара, у которой ранее заказывали платья актриса Ева Лонгория и даже сама испанская королева Летисия.

Лионель Месси познакомился с Антонеллой Рокуццо, когда ему было всего пять лет. Новоиспеченная жена футболиста приходится двоюродной сестрой близкому другу Месси, футболисту Лукасу Скаглии. В 13 лет Месси уехал в Испанию - «Барселона» пообещала оплатить ему лечение недостатка гормона роста.Сейчас у Месси, которому в июне исполнилось 30, и его возлюбленной, которая младше его на год, уже двое сыновей. Сейчас пара живет в Барселоне.

С тех пор как Месси переехал в Испанию, он завоевал рекордные пять Золотых мячей ФИФА.

В мае 2017 года Верховный суд Испании приговорил футболиста к 21 месяцу лишения свободы за уклонения от уплаты налогов. Но Мессии вряд ли проведет время за решеткой - вероятнее всего, все ограничится уплатой штрафа.